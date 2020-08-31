السنوسي يقود العربي للفوز على اليرموك

قاد اللاعب الدولي الليبي السنوسي الهادي فريقه العربي الكويتي للفوز على اليرموك بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري.

واستطاع السنوسي افتتاح النتيجة في الدقيقة الثامنة والعشرين من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليضيف زميله الإيفواري بيرنارد دومبيا في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول استطاع اليرموك تقليص الفارق عن طريق هاشم عدنان. لكن في الشوط الثاني قضى الدولي الليبي على حظوظهم في العودة بعدما أحرز الهدف الثالث للعربي والثاني له في المباراة من علامة الجزاء.

ورفع العربي الكويتي رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة في المركز الرابع بينما تجمّد رصيد اليرموك عند ثماني نقاط في المركز العاشر والأخير.

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