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“السلطان” يستمر مع ميلان لموسم إضافي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عقده مع ميلان لموسم إضافي بعد انتهاء مفاوضات التجديد التي استمرت لحوالي شهر.

إبراهيموفيتش سيتقاضى راتبا ماليا سنويا يقدر بحوالي 7 ملايين يورو بالإضافة لمكافآت التأهل لدوري الأبطال.

وقرر إبرا ارتداء القميص 11 ويرغب في قيادة الفريق لتقديم مستوى مميز في الموسم الجديد الذي سينطلق في التاسع عشر من سبتمبر القادم.

ومنذ عودته إلى ميلان في شهر يناير الماضي تمكن إبرا من تسجيل 11 هدفا وصناعة 3 أهداف في 20 مباراة خاضها.

ويسعى ميلان الموسم القادم لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن البطولة لسنوات طوال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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