“السلطان” يستمر مع ميلان لموسم إضافي

مدد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عقده مع ميلان لموسم إضافي بعد انتهاء مفاوضات التجديد التي استمرت لحوالي شهر.

إبراهيموفيتش سيتقاضى راتبا ماليا سنويا يقدر بحوالي 7 ملايين يورو بالإضافة لمكافآت التأهل لدوري الأبطال.

وقرر إبرا ارتداء القميص 11 ويرغب في قيادة الفريق لتقديم مستوى مميز في الموسم الجديد الذي سينطلق في التاسع عشر من سبتمبر القادم.

ومنذ عودته إلى ميلان في شهر يناير الماضي تمكن إبرا من تسجيل 11 هدفا وصناعة 3 أهداف في 20 مباراة خاضها.

ويسعى ميلان الموسم القادم لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن البطولة لسنوات طوال.

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