اخبار الرياضة

رسميا.. دوهيرتي ينتقل إلى توتنهام

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد توتنهام هوتسبير مع الظهير الإيرلندي مات دوهيرتي قادما من وولفرهامتبون لمدة أربعة أعوام.

وأكد السبيرز أن دوهيرتي كان أحد أهدافه منذ الموسم الماضي كما لم يكشف عن تفاصيل الصفقة إلا أن وسائل إعلام بريطانية أكدت أن النادي اللندني دفع قرابة عشرين مليون دولار مقابل الحصول على الظهير الإيرلندي، وانضم دوهيرتي إلى وولفرهامبتون في صيف ألفين وعشرة وشارك في أكثر من ثلاثمائة مباراة في كل المنافسات فيما خاض الموسم الماضي خمسين مباراة مع الفريق وسجل سبعة أهداف.

وكان السبيرز قد ضم الحارس المخضرم جو هارت كما تعاقد مع لاعب ساوثهامبتون بيير إيميل هوبيرج لتعزيز تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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