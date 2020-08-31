رسميا.. دوهيرتي ينتقل إلى توتنهام

تعاقد توتنهام هوتسبير مع الظهير الإيرلندي مات دوهيرتي قادما من وولفرهامتبون لمدة أربعة أعوام.

وأكد السبيرز أن دوهيرتي كان أحد أهدافه منذ الموسم الماضي كما لم يكشف عن تفاصيل الصفقة إلا أن وسائل إعلام بريطانية أكدت أن النادي اللندني دفع قرابة عشرين مليون دولار مقابل الحصول على الظهير الإيرلندي، وانضم دوهيرتي إلى وولفرهامبتون في صيف ألفين وعشرة وشارك في أكثر من ثلاثمائة مباراة في كل المنافسات فيما خاض الموسم الماضي خمسين مباراة مع الفريق وسجل سبعة أهداف.

وكان السبيرز قد ضم الحارس المخضرم جو هارت كما تعاقد مع لاعب ساوثهامبتون بيير إيميل هوبيرج لتعزيز تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو.

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