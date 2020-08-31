ميلان يتوصل لاتفاق لضم تونالي من بريشيا

توصل نادي ميلان لاتفاق يقضي بضم لاعب وسط بريشيا ساندرو تونالي خلال الأيام القادمة على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن المدير الرياضي باولو مالديني اتفق مع رئيس بريشيا تشيلينو لاستعارة اللاعب لموسم واحد مقابل 10 ملايين يورو مع إمكانية الشراء مقابل خمسة عشر مليون يورو إضافة إلى حوافز إضافية تصل إلى خمسة ملايين يورو.

وكان الروسونيري قد دخل في مفاوضات متقدمة مع بريشيا إضافة إلى الإنتر الذي انسحب من السباق على خط الوسط الشاب، ومن المنتظر أن يعلن النادي اللمباردي ضم تونالي بشكل رسمي الأيام القادمة.

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