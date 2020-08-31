نادي السد ببنغازي يضع حجر أساس قاعة للألعاب الرياضية تحمل اسم رئيسه السابق

أخبار ليبيا24

وضعت إدارة نادي السد الرياضي حجر أساس إنشاء قاعة للألعاب الرياضية بمقر النادي بمنطقة الكيش في بنغازي تحمل اسم الرئيس السابق للنادي، المرحوم صالح الريشي، تقديرا لما قدمه من أعمال للنادي.

وشارك في وضع حجر أساس القاعة الرياضية بنادي السد عدة شخصيات رياضيه على وأسها رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية سالم بوزريدة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي السد، عبد السلام الريشي، إن المشروع سيقدم إضافة كبيرة للنادي وتستفيد منه كافة الألعاب، مثمنًا على الجهود التي قدّمها الرئيس السابق صالح الريشي إبان فترة توليه إدارة النادي قبل وفاته.

وأضاف الريشي، لأخبار ليبيا 24، أن هذا المشروع يعد من ضمن عدة مشروعات تم إنشائها، منها صالة رياضية تم افتتحها خلال الأيام الماضية ومشاريع استثمارية.

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