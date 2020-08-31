إيفرتون يحتفظ بمدافعه مايكل كين

جدد إيفرتون عقد مدافعه الإنكليزي مايكل كين لمدة خمس سنوات قادمة في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويواصل إيفرتون بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تعزيز صفوف الفريق والاحتفاظ بالعناصر والركائز الأساسية في سياسة متواصلة لدى النادي، وأكد كين أنه يتطلع دائما لرؤية ما يحمله المستقبل والسعي للتطور بقيادة مدرب بقيمة أنشيلوتي.

وخاض كين صاحب السبعة والعشرين عاما كل مباريات إيفرتون في البريمرليغ الموسم الماضي كما شارك في 107 مباريات في كل المسابقات منذ انضمامه للفريق في 2017 قادما من بيرنلي.

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