إبراهيموفيتش: مع ميلان طموحي يرتقي لتقديم الأفضل

فور قيامه بتمديد عقده رفقة ميلان لموسم إضافي وقراره ارتداء الرقم 11 في موسمه الجديد، قال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنه يرغب في العمل لتحقيق الأفضل في موسمه الجديد.

وأضاف إبرا أنه يسعى لإعادة ميلان إلى المكانة التي يستحق بعد فترة الفراغ التي مر بها طوال السنوات العجاف الماضية.

وعبّر زلاتان عن امتنانه للأشهر الست الماضية التي شهدت تطورا كبيرا على مستوى الأداء والنتائج بالنسبة للفريق الإيطالي لكنه يرى في الوقت ذاته أن تحقيق الألقاب هو الأمر الذي سيبقى في الذاكرة طويلا.

واختتم ميلان موسمه في المركز السادس بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها الفريق بقيادة المدرب ستيفانو بيولي وتجاوز العديد من العثرات التي حدثت مع المدرب السابق ماركو جيامباولو.

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