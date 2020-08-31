ايموبيلي مستمر مع لاتسيو حتى 2025

جدد لاتسيو عقد مهاجمه وهدافه تشيرو ايموبيلي حتى 2025 بعد العروض التي قدمها اللاعب في الموسم الماضي على وجه الخصوص بتتويجه بهداف الدوري الإيطالي بـ 36 هدفا.

وتقدم ايموبيلي في سباق التهديف على منافسه رونالدو بفارق خمسة أهداف كما استطاع تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين أثناء لعبه مع نابولي.

ويسعى لاتسيو للحفاظ على عناصر المنافسة على اللقب في الموسم القادم في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها باقي الأندية في الدوري الإيطالي وكان آخرها ميلان الذي تعاقد مع ساندرو تونالي قادما من بريشيا.

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