رابطة الليغا تحسم الجدل حول “مغادرة ميسي”

تقرير 218

لا تزال أزمة الصراع بين نادي برشلونة ونجمه ليونيل ميسي متواصلة بعد غياب الأخير عن الفحوصات الطبية للاعبين قبل مرحلة التحضيرات الرسمية.

وكان حضور جل اللاعبين بمن فيهم لويس سواريز واضحا خلال فحوصات كورونا داخل المدينة الرياضية خوان غامبر، وغياب أسطورة الفريق أكدت مدى جدية ليونيل ميسي مغادرة الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ عام 2004، وانتظر جمهور البلوغرانا ميسي من ساعات الصباح حتى المساء لعل أسطورة النادي يغير رأيه ويأتي لإجراء الفحوصات.

وتمسك ميسي بقرار الرحيل وطالب إدارة النادي بالتخلي عنه بناء على بند في عقده يضعه أمام خيار المغادرة بصورة مجانية قبل عام من نهاية العقد بشكل رسمي، إلا أن برشلونة أشار إلى أن شهر يونيو الماضي كان الفرصة الأخيرة قبل تفعيل قيمة الشرط الجزائي.

وتدخلت رابطة الليغا وأنهت الجدل القائم حول التفسيرات المتناقضة التي تناولتها وسائل الإعلام حول وضع عقد ليونيل ميسي حيث أكدت أنه وفي حال مغادرة اللاعب إلى أي فريق آخر فعليه دفع الشرط الجزائي والمقدر بـ700 مليون يورو طبقا للمادة 16 من العقد.

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