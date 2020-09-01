راكيتيتش يعود إلى إشبيلية مقابل 10 ملايين يورو

عاد النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لصفوف إشبيلية بعد خمس سنوات قضاها داخل البيت الكتالوني كان أثناءها أحد نجوم برشلونة.

وانتقل راكيتيتش إلى صفوف إشبيلية مقابل 10 ملايين يورو ولمدة 4 سنوات حيث كان اللاعب مصرا على اتخاذ قرار العودة وأثبت ذلك بعدما احتفل عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي بتتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي على حساب الإنتر بـ3-2.

ويمر برشلونة بفترة انتقالية واحتقان كبير داخل صفوفه بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ في الدوري ربع النهائي من أبطال أوروبا بـ8-2 ويعتبر ميسي من أكثر الأسماء المرشحة للرحيل عن الفريق.

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