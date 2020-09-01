اخبار الرياضة

راكيتيتش يعود إلى إشبيلية مقابل 10 ملايين يورو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لصفوف إشبيلية بعد خمس سنوات قضاها داخل البيت الكتالوني كان أثناءها أحد نجوم برشلونة.

وانتقل راكيتيتش إلى صفوف إشبيلية مقابل 10 ملايين يورو ولمدة 4 سنوات حيث كان اللاعب مصرا على اتخاذ قرار العودة وأثبت ذلك بعدما احتفل عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي بتتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي على حساب الإنتر بـ3-2.

ويمر برشلونة بفترة انتقالية واحتقان كبير داخل صفوفه بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ في الدوري ربع النهائي من أبطال أوروبا بـ8-2 ويعتبر ميسي من أكثر الأسماء المرشحة للرحيل عن الفريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك