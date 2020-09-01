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كورونا يخترق صفوف المنتخب الوطني لكرة الشاطئية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم اللاعب حميد المريمي أحد عناصر المنتخب الوطني لكرة الشاطئية لقائمة المصابين بفيروس كورونا حيث يخضع اللاعب للعلاج في منزله ملتزما بقواعد البروتوكول الصحي المتبع من قبل السلطات الصحية بحسب ما أشار موقع ريميسا الرياضي.

ونشر عدد من لاعبي الكرة الشاطئية بعض الإدراجات عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي تعاطفا منهم مع زميلهم الذي يأمل أن يتعافى قريبا من الفيروس ويعود لمزاولة أنشطته الرياضية.

وكان المريمي قد شارك رفقة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية في مصر عام 2018 والتي غادرها منتخب الفرسان في الدور الأول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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