كورونا يخترق صفوف المنتخب الوطني لكرة الشاطئية

انضم اللاعب حميد المريمي أحد عناصر المنتخب الوطني لكرة الشاطئية لقائمة المصابين بفيروس كورونا حيث يخضع اللاعب للعلاج في منزله ملتزما بقواعد البروتوكول الصحي المتبع من قبل السلطات الصحية بحسب ما أشار موقع ريميسا الرياضي.

ونشر عدد من لاعبي الكرة الشاطئية بعض الإدراجات عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي تعاطفا منهم مع زميلهم الذي يأمل أن يتعافى قريبا من الفيروس ويعود لمزاولة أنشطته الرياضية.

وكان المريمي قد شارك رفقة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية في مصر عام 2018 والتي غادرها منتخب الفرسان في الدور الأول.

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