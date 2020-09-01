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لاغازيتا: فيدال وافق على الانضمام للإنتر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت أن لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال قد وافق على عرض إنتر ميلانو للتعاقد معه قادما من برشلونة خلال الأيام المقبلة من الميركاتو .

وأشارت الصحيفة إلى أن فيدال سيوقع عقدا لموسمين مع النيراتزوري لكنه سيرتب كيفية انفصاله من برشلونة، وذكرت لاغازيتا أن لاعب الوسط التشيلي سيتحصل على 6 ملايين يورو كراتب سنوي صاف.

يُذكر أن الشرط الجزائي في عقد فيدال يصل إلى 20 مليون يورو إلا أن الصحيفة أوضحت بأن النادي الكتالوني سيكون على استعداد لخفض هذا المبلغ لكنه لن يقبل برحيل فيدال بصورة مجانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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