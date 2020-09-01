لاغازيتا: فيدال وافق على الانضمام للإنتر

كشفت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت أن لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال قد وافق على عرض إنتر ميلانو للتعاقد معه قادما من برشلونة خلال الأيام المقبلة من الميركاتو .

وأشارت الصحيفة إلى أن فيدال سيوقع عقدا لموسمين مع النيراتزوري لكنه سيرتب كيفية انفصاله من برشلونة، وذكرت لاغازيتا أن لاعب الوسط التشيلي سيتحصل على 6 ملايين يورو كراتب سنوي صاف.

يُذكر أن الشرط الجزائي في عقد فيدال يصل إلى 20 مليون يورو إلا أن الصحيفة أوضحت بأن النادي الكتالوني سيكون على استعداد لخفض هذا المبلغ لكنه لن يقبل برحيل فيدال بصورة مجانية.

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