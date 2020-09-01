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شمسة في طريقه لتعزيز الحضور الليبي في الدوري المغربي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن اللاعب الليبي عبدالحميد شمسة قد وصل إلى المغرب تمهيدا لبداية التفاوض مع فريقين مغربيين واختيار محطة منهما لبداية تجربته الاحترافية.

شمسة الذي يبلغ من العمر 28 عاما تدرج في الفئات السنية بنادي التحدي وصولا للفريق الأول وتوقف عن لعب كرة القدم لفترة من الزمن قبل أن يبدأ استعداداته وتدريباته في الفترة الماضية رفقة أكاديمية إسطنبول الدولية.

وفي حال استطاع شمسة في الأيام القليلة القادمة التوقيع على عقود الانضمام لأحد الفرق المغربية فسيكون ثالث لاعب ليبي ينشط هناك بعد المدافع سند الورفلي لاعب الرجاء والمهاجم المعتصم بوشناف لاعب سريع وادي زم المغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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