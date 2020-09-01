شمسة في طريقه لتعزيز الحضور الليبي في الدوري المغربي

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن اللاعب الليبي عبدالحميد شمسة قد وصل إلى المغرب تمهيدا لبداية التفاوض مع فريقين مغربيين واختيار محطة منهما لبداية تجربته الاحترافية.

شمسة الذي يبلغ من العمر 28 عاما تدرج في الفئات السنية بنادي التحدي وصولا للفريق الأول وتوقف عن لعب كرة القدم لفترة من الزمن قبل أن يبدأ استعداداته وتدريباته في الفترة الماضية رفقة أكاديمية إسطنبول الدولية.

وفي حال استطاع شمسة في الأيام القليلة القادمة التوقيع على عقود الانضمام لأحد الفرق المغربية فسيكون ثالث لاعب ليبي ينشط هناك بعد المدافع سند الورفلي لاعب الرجاء والمهاجم المعتصم بوشناف لاعب سريع وادي زم المغربي.

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