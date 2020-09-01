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لأول مرة.. كومان يقود تدريبات برشلونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى برشلونة حصته التدريبية الأولى بقيادة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان وسط غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي لم يحضر لفحوصات كورونا.

وشارك في التدريبات عصمان ديمبيلي إضافة إلى إنسو فاتي كما تدرب كل من المهاجم لويس سواريز وآرتورو فيدال وعدد من اللاعبين الشبان.

وغاب عن الحصة التدريبية الأولى في الموسم الفريق عدد من اللاعبين لارتباطهم مع منتخباتهم الوطنية في المباريات الودية ودوري الأمم الأوروبية.

وغاب ليونيل ميسي عن التدريبات بعد عدة أيام من قراره المفاجئ الرحيل عن النادي فيما كشفت صحف إسبانية إلى أن ميسي لايزال مصراً على مغادرة النادي الكاتالوني.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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