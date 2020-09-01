“هيئة الشباب” تُشكّل اللجنة التسييرية لنادي رفيق صرمان

قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة مساء أمس الاثنين بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لنادي رفيق صرمان، من أجل إتمام أمور النادي في الفترة الحالية.

وسيشرع النادي بتنظيم عملية انتخاب الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، وجاء تشكيل اللجنة التسيرية عقب إرسال المجلس البلدي صرمان إلى الهيئة خطابا رسميا تمت فيه تزكية مجموعة من أحباء النادي.

وسيتولى أحباء النادي المعنيين مهام اللجنة التسييرية لمدة شهرين حتى يتم تنظيم النادي ماليا وإداريا وإجراء انتخابات نزيهة وذلك بعد عدة شكاوى وطعن في بعض الأشخاص باللجنة السابقة للنادي.

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