تنافس محموم على ضم غونزالو هيغواين

عقب إبلاغ يوفنتوس المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين أنه بإمكانه البحث عن ناد جديد وأنه أصبح خارج حسابات الإطار الفني بدأت العروض تتوافد على اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي إنتر ميامي الذي يملكه النجم السابق ديفيد بيكهام مهتم جدا بضم هيغواين، وأكدت الصحف أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع الفريق كما أن النجم الأرجنتيني يملك عدة عروض في الدوري الأمريكي من أندية لوس أنجلوس غالاكسي ودي سي يونايتد.

وفي حال انتقال هيغواين لإنتر ميامي فإنه سيكون ثاني لاعب انتقل من اليوفي إلى الفريق الأمريكي عقب الفرنسي بليز ماتويدي.

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