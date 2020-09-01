خطط تطويرية على طاولة اللجنة الأولمبية واتحاد الجمباز

التقى رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق رئيس الاتحاد العام للجمباز عبدالمنعم طنيش وأمين عام الاتحاد أنور حسونة حيث ناقش الطرفان جميع المواضيع المتعلقة باللعبة وسبل تطوير عمل الاتحاد.

وبحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الدكتور جمال الزروق قدّم وعداً بتذليل كافة الصعوبات أمام اتحاد الجمباز مطالباً في الوقت ذاته بتظافر الجهود للاهتمام باللعبة وأبطالها.

كما أثنى رئيس اتحاد الجمباز عبدالمنعم طنيش على جهود الزروق واهتمامه الدائم بجميع الألعاب وسعيه إلى تطورها. وتعمل الأولمبية الليبية في الفترات الأخيرة على استثمار فترة التوقف الحالية والاهتمام بفئة الشباب والاتحادات الرياضية ضمن مساعيها لتطوير الرياضة الليبية.

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