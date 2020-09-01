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صراع بين الأندية المصرية لضم الهوني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أفادت عدة مصادر صحفية مصرية عن نية الأندية المصرية كالأهلي المصري والزمالك ضم المحترف الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي.
وتأتي رغبة تلك الأندية في ضم لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم نظرا لما قدمه مع النادي التونسي.
يذكر أن حمدو قد حقق مع الترجي لقبين الدوري التونسي وبطولة الأندية الإفريقية البطلة كما توج بجائزة هدف كأس العالم للأندية التي أقيمت بالدوحة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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