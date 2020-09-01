ميسي يسيطر على صفحات الجرائد في الأرجنتين

طغى نبأ تقدم “ليونيل ميسي” بطلب للانتقال من برشلونة على كل الأنباء في بلاده الأرجنتين، و كان عنوانا رئيسيا على واجهة الصحف في مختلف أرجاء الأرجنتين.

أشارت الصحف الأرجنتينية على أن ليونيل في طريقه للانتقال إلى مانشستر سيتي , كما أشارت بعض الصحف في الأرجنتين التي تساند نجمها الأول ليونيل ميسي رغم إخفاقه في التتويج بلقب قاري مع بلاده، أبناء الأرجنتين أعرب معظمهم عن الإيمان بأنه دفع لبرشلونة ثمن رعاية الفريق له و آن أوان انتقاله إلى فريق آخر يقدره خير تقدير.

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