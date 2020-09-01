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منتخبنا الوطني لكرة القدم يعسكر بمدينة زوارة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم علي المرجيني 23 لاعبا للدخول في معسكر داخلي بمدينة زوارة بداية من الثامن من شهر سبتمير.
ويأتي إقامة المعسكر استعدادا للمباراة منتخبنا الوطني ونظيره منتخب غينيا الإستوائية ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.
يذكر أن الكاف قد أعلن أستأنف تصفيات الكان في نوفمبر القادم باقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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