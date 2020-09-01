وسط غياب المحترفين.. زوارة تحتضن معسكر الفرسان

سيبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره التحضيري خلال الشهر الجاري استعداداً لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والاستحقاقات القادمة.

وبحسب مصدر لـ218 فإن المنتخب الوطني سيتجمع لإجراء معسكره في الـ8 من سبتمبر الجاري بحضور 23 لاعباً حيث وقع اختيار مدينة زوارة ليكون مكان التجمع الأول لفرسان المتوسط.

واستقر الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب علي المرجيني ومساعده أحمد السنفاز ومدرب الحراس مفتاح غزالة إلى قائمة اللاعبين الذي ضمت 6 لاعبين من فريق النصر وهم فتحي رشيد وخالد مجدي وصلاح فكرون ومعاذ العمامي ومهند أبو عجيلة وأسامة البدوي، كما ضمت القائمة 4 لاعبين من فريق الاتحاد وهم: مراد الوحيشي وعبد العزيز الصويعي وربيع شادي وعمران سالم، فيما شهدت قائمة المعسكر حضور عبد الحكيم التركي ومحمد مفتاح من فريق المدينة وبالقاسم رجب من فريق الأهلي طرابلس وأنيس المصراتي ويوسف مبية من فريق الهلال، فيما تواجد محمد التاورغي وطاهر بن عامر من فريق الأهلي بنغازي وكل من محمد الغنيمي وعلاء القجدار من الوحدة وعبد الرحيم التريكي من السويحلي وأحمد القديري من الاتحاد المصراتي، كما استبعد الطاقم الفني الحارس محمد نشنوش.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الوطني الأول مباراتين وديتين في تونس في شهر أكتوبر المقبل عقب ختام المعسكر التحضيري؛ وذلك استعداداً للاستحقاقات القادمة التي من المنتظر أن تبدأ في شهر نوفمبر القادم إلا أن المباراتين الوديتين لم تحددا حتى الآن بسبب إغلاق الحدود التونسية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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