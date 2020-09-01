بعد انتقاله إلى سوسيداد.. سيلفا ينضم لضحايا كورونا

بعد انتقاله إلى ريال سوسيداد في صفقة انتقال حر، أصيب النجم الإسباني ديفيد سيلفا بفيروس كورونا خلال الفحوصات التي أقيمت للاعبي الفريق مساء أمس تمهيدا لبداية التدريبات استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وذكر النادي الإسباني في بيان رسمي عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي أن اللاعب تبينت إصابته بفيروس كورونا دون أعراض وقام بعزل نفسه في منزله.

يذكر أن سيلفا قد اختتم تجربته مع مانشستر سيتي وقرر الانتقال إلى سوسيداد لموسمين بعد الأخبار التي ربطته كثيرا بالانضمام إلى لاتسيو الإيطالي.

ويواصل فيروس كورونا هذه الأيام تفشيه بين اللاعبين والأندية حيث أعلن نادي أتلانتا الإيطالي مساء أمس عن إصابة ثلاثة من لاعبيه دون الإفصاح عن أسمائهم.

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