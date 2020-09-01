“دي بيك” يضع قدمه في مانشستر يونايتد

أكمل لاعب الوسط الهولندي “دوني فان دي بيك” الفحوصات الطبية الروتينية تمهيداً لانتقاله وتوقيعه رسمياً مع مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، فإن اللاعب أجرى الاختبارات الطبية في هولندا دون مشاكل تُذكر حيث من المتوقع أن يُكمل صفقة انتقاله إلى الشياطين الحمر خلال الأيام القليلة المقبلة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى حوافز إضافية تدفع لفريقه أياكس أمستردام.

ويخوض فان دي بيك هذه الفترة التدريبات رفقة منتخب هولندا الذي يستعد لمواجهة بولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية قبل أن يسافر إلى مانشستر لتوقيع العقود الرسمية والانضمام إلى تدريبات المدرب أولي سوشاير.

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