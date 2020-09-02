إضافة جديدة تجهّز لنادي الأخضر في القلعة الخضراوية

البيضاء 2 سبتمبر 2020(وال) قام المدير التنفيذي لنادي الأخضر الرياضي الثقافي الاجتماعي السيد “فتح الله بوزهرة ” ورئيس القسم المالي “موسى طيب” ومدير المركز الإعلامي “ربيع خليفة ” بجولة تفقدية لصالة الإعداد البدني داخل أروقة النادي.

وأتت هذه الجولة للاطلاع على آخر أعمال الصيانة داخل الصالة ، باعتبار أن هذه الصالة إضافة جديدة للنادي، كما أنها ستخصَص لجميع لاعبي نادي الأخضر في جميع الألعاب الفردية والجماعية، وستكون بإشراف طاقم فني متخصص من الطراز الرفيع.

ويعد هذا المشروع ضمن الخطة التي أعدها رئيس مجلس الإدارة السيد “عبدالمطلب ثابت ” ؛ لأجل تطوير البنية التحتية في النادي، إلى جانب تفعيل جميع الألعاب تزامنًا مع إيقاف النشاط الرياضي في ليبيا؛ بسبب جائحة كورونا.(وال ـ البيضاء ) ف م

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