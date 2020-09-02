آرسنال يتعاقد مع مدافع ليل الفرنسي

أكمل أرسنال تعاقده مع المدافع البرازيلي جابرييل ماجالهايس قادما من ليل الفرنسي مقابل قرابة ستة وعشرين مليون يورو ليكون ضمن خيارات الفريق خلال الموسم المقبل والذي سينطلق بعد 10 أيام .

وأعلن الموقع الرسمي للنادي اللندني أن جابرييل أصبح لاعبا للغانارز بعقد طويل الأمد دون الكشف عن مدته مشيرا إلى أن اللاعب سينضم إلى تدريبات المدرب ميكيل أرتيتا مباشرة ليرتدي الرقم 6 وأشار النادي إلى أنه دفع أكثر من 27 مليون يورو لضم المدافع صاحب 22 عاما .

وكان جابرييل قد لعب الموسم الماضي بشكل أساسي مع ليل في جل مبارياته بالدوري الفرنسي الذي أنهى الموسم في المركز الرابع، كما خاض كل مباريات فريقه الـ6 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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