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آرسنال يتعاقد مع مدافع ليل الفرنسي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكمل أرسنال تعاقده مع المدافع البرازيلي جابرييل ماجالهايس قادما من ليل الفرنسي مقابل قرابة ستة وعشرين مليون يورو ليكون ضمن خيارات الفريق خلال الموسم المقبل والذي سينطلق بعد 10 أيام .

وأعلن الموقع الرسمي للنادي اللندني أن جابرييل أصبح لاعبا للغانارز بعقد طويل الأمد دون الكشف عن مدته مشيرا إلى أن اللاعب سينضم إلى تدريبات المدرب ميكيل أرتيتا مباشرة ليرتدي الرقم 6 وأشار النادي إلى أنه دفع أكثر من 27 مليون يورو لضم المدافع صاحب 22 عاما .

وكان جابرييل قد لعب الموسم الماضي بشكل أساسي مع ليل في جل مبارياته بالدوري الفرنسي الذي أنهى الموسم في المركز الرابع، كما خاض كل مباريات فريقه الـ6 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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