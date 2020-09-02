الترهوني لـ 218: نتواصل مع منتخبات أفريقيا لمواجهتها وديا

قال المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني في تصريحات خاصة لـ 218 إنه بصدد التواصل مع بعض المنتخبات الأفريقية للاتفاق معها على إقامة مباراتين وديتين شهر أكتوبر القادم في تونس استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا شهر نوفمبر القادم.

وأضاف الترهوني أن المرجيني قام باستدعاء 23 لاعبا لمعسكر الفرسان الذي سيقام في زوارة في التاسع من شهر سبتمبر الحالي لإعطاء الفرصة للاعب المحلي واختيار المجموعة التي تناسبه مع اللاعبين المحترفين.

ويخوض المنتخب الوطني في نوفمبر القادم الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا الكاميرون حيث فقد مباراته الأولى أمام تونس وتفوق في الثانية على تنزانيا ويمتلك في رصيده 3 نقاط.

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