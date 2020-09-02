جماهير أرجنتينية تطالب ميسي بالعودة إلى روزاريو

نظم مئات من مشجعي فريق “نيولز أولد بويز ” الأرجنتيني لكرة القدم مسيرة بسياراتهم في مدينتهم لإقناع ليونيل ميسي بالعودة للفريق الذي انطلق منه في طفولته .

وبعد أن أخبر ميسي طلب برشلونة برغبته مغادرة النادي ، أكد مسؤولو النادي ومشجعوه في مدينة ريزاريو عملهم على إعادته إلى نادي الطفولة ، وتسبب خبر مغادرة ميسي في عودة الحيارة للأرجنتين بعد خمسة أشهر من توقف اللعب بسبب وباء فيروس كورونا، وتعتبر امكانية عودة ميسي للأرجنتين شبه مستحيلة في الوقت الحالي مع رغبة ليو في مواصلة البحث عن الالقاب في القارة الأوروبية

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