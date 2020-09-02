اخبار الرياضة

رودريغيز يقترب من الانضمام إلى إيفرتون

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت عدة تقارير صحفية بريطانية أن إيفرتون بات على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد بعقد لمدة 3 سنوات .

وأشارت شبكة سكاي سبورت إلى أن خاميس رودريغيز سافر إلى مدينة ليفربول، حيث من المنتظر أن يعلن إيفرتون خلال الساعات القادمة عن إتمام الصفقة بشكل رسمي وذلك بعد الاتفاق مع ريال مدريد الذي يقضي بانضمام لاعب الوسط الكولومبي لمدة 3 مواسم دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وستكون التجربة الاحترافية لخاميس رودريغيز في إيفرتون هي الخامسة له بعد كل من بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك