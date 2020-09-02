رودريغيز يقترب من الانضمام إلى إيفرتون

كشفت عدة تقارير صحفية بريطانية أن إيفرتون بات على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد بعقد لمدة 3 سنوات .

وأشارت شبكة سكاي سبورت إلى أن خاميس رودريغيز سافر إلى مدينة ليفربول، حيث من المنتظر أن يعلن إيفرتون خلال الساعات القادمة عن إتمام الصفقة بشكل رسمي وذلك بعد الاتفاق مع ريال مدريد الذي يقضي بانضمام لاعب الوسط الكولومبي لمدة 3 مواسم دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وستكون التجربة الاحترافية لخاميس رودريغيز في إيفرتون هي الخامسة له بعد كل من بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني .

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