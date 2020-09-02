4 أندية في طريقها لتمثيل ليبيا “أفريقياً”

بأي حال ستعود الأندية الليبية للمشاركة في أفريقيا وهي التي توقف دوريها المحلي منذ حوالي عام ونصف بسبب ظروف الحرب والإشكال السياسي وأخيرا فيروس كورونا المتفشي في المجتمع بقوة.

وبعد فترة من الصمت راسل الاتحاد الأفريقي، اتحاد كرة القدم وطلب منه ترشيح أربعة أندية لكي تُمثل البلاد في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في موعد أقصاه العشرين من شهر أكتوبر القادم.

وتمكنت ليبيا من المشاركة بأربعة أندية بعد أن احتلت المركز 12 في التصنيف برصيد 26 نقطة لكن الأندية اليوم تمر بظروف صعبة وقاسية في ظل غياب النشاط وقلة المال وغياب اللاعبين عن المباريات واحتراف البعض منهم.

وفور صدور هذا الخبر، تحول إلى موضوع نقاش في منصات التواصل الاجتماعي، وهناك شريحة لا بأس بها ترى في مشاركة الأندية هذه غير مجدية وستهدر المال فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية