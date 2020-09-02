استاد المدينة التعليمية يستضيف أولى مبارياته الدوري القطري

يستعد استاد المدينة التعليمية لاستضافة أولى مبارياته الرسمية، بعد الإعلان عن جاهزيته في يونيو الماضي خلال فعالية رقمية احتفت بالعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد—19) في أنحاء العالم.

وسيشهد الاستاد المونديالي غدا الخميس، 3 سبتمبر، المباراة الافتتاحية لدوري نجوم QNB لموسم 2020-2021، وتجمع بين فريقي السد والخريطيات.

ويتسع استاد المدينة التعليمية لـ 40 ألف مشجع، ومن المقرر أن يستضيف مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، من دور المجموعات حتى ربع نهائي المونديال.

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