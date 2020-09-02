زوارة تحتضن معسكر المنتخب.. والعين على “الكان”

تقرير| 218

سيحزم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم “فرسان المتوسط”، الأمتعة ويتجه إلى زوارة تحت قيادة المدرب علي المرجيني ومساعده أحمد السنفاز، إضافة إلى المدرب مفتاح غزالة، الذي سيتولى تدريب الحراس، ليبدأ التحضير لتصفيات “الكان” التي ستستأنف في نوفمبر بعد أشهر من الغياب، شأنها شأن كل المنافسات الرياضية بعد أن تفشى فيروس كورونا في العالم.

وسيكون الغائب الأبرز عن معسكر زوارة حامي عرين المنتخب والأهلي طرابلس محمد نشنوش الذي تم استبعاده عن القائمة دون أن يوضح الإطار الفني أسباب ذلك إذ ضمت القائمة أربعة حراس هم أحمد عزاقة وفتحي الطلحي ومراد الوحيشي وعبدالحكيم التركي.

وسيقف المرجيني من خلال هذا المعسكر على إمكانات اللاعبين المحليين قبل انضمام المحترفين حيث سيبقى من هذه المجموعة الأفضل فقط لتمثيل المنتخب الأول في التصفيات الأفريقية.

وسيواصل المنتخب الوطني استعداداته للتصفيات في حال فتح الحدود مع تونس بإجراء مباراتين وديتين في شهر أكتوبر المقبل، حيث ستكونان المقياس الحقيقي لإمكانات اللاعبين قبل عودة المنافسة.

كان من المفترض أن يتضمن معسكر زوارة، تجمعا لمنتخب الشباب تحت العشرين عاما، لكن تم تأجيله بسبب ارتباط اللاعبين بالامتحانات الدراسية.

إذاً الموعد حُدد والاستعدادات ستبدأ قريبا والكرة الآن في ملعب الفرسان فهم وحدهم قادرون على صنع الفرق ووضع ليبيا في نهائيات كان الكاميرون.

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