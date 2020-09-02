“الكاف” يعلن رزنامة أبطال أفريقيا للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم روزنامة الموسم الجديد 2020-2021 لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث أكد الكاف أن دوري الأبطال سينطلق يوم 20 نوفمبر بالدور التمهيدي الأول بينما سيكون التمهيدي الثاني يوم 11 ديسمبر، بينما سينطلق دور المجموعات يوم 12 فبراير وينتهي في 12 من أبريل.

أما الربع النهائي سيكون يوم 14 مايو والدور النصف النهائي سينطلق في 18 يونيو وستُلعب جميع الأدوار ذهابا وإيابا باستثناء النهائي الذي سيُلعب بمباراة واحدة على ملعب محايد سيحدد لاحقا وسيكون يوم 17 يوليو.

وأبلغ الكاف جميع الأندية المشاركة أن يوم 20 أكتوبر سيكون آخر أجل لتسليم القوائم النهائية للاعبين.

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