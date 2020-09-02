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سواريز يقترب من يوفنتوس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس من ضم مهاجم برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز بعد أن خرج من حسابات الإطار الفني الجديد للنادي الكتالوني بقيادة الهولندي رونالد كومان.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت”، أن سواريز يريد أن ينضم لنادي يوفنتوس، وأشارت إلى أنه بدأ بالضغط فعليا على إدارة برشلونة للانتقال لليوفي.

وكان لويزيتو قد تلقى اتصالا من كومان أبلغه فيه بإمكانه البحث عن نادٍ جديد لأنه خارج حساباته في الموسم المقبل.

ويعد لويس سواريز هدفا لعدد من الأندية الأوروبية منها أتلتيكو مدريد واياكس أمستردام، ويوفنتوس الذي يعد الأقرب للظفر بخدماته، إذ يسعى لتعويضه بغونزالو هيغواين الذي أصبح خارج حسابات الإطار الفني الجديد للسيدة العجوز بقيادة اندريا بيرلو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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