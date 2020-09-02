بتحركات مدروسة في الميركاتو.. ميلان يسعى للتأهل للأبطال

تقرير| 218

ميلان نحو التأهل لدوري الأبطال.. هو طموح بدأ بتمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش لموسم إضافي جديد حتى نهاية 2021 مقابل 7 ملايين يورو وهو اللاعب الذي أحدث طفرة كبيرة في الفريق في الفترة الأخيرة.

ووصلت ثاني التعزيزات بتعاقد الفريق مع جوهرة بريشيا ساندرو تونالي بنظام الإعارة مع أحقية الشراء لتعزيز خط الوسط الذي يبدو جيدا بوجود أسماء توهجت مثل إسماعيل بن ناصر وفرانك كيسي.

وتلوح صفقة جديدة في الأفق وهي التعاقد مع لاعب وسط تشيلسي باكايوكو الذي يقترب أكثر من أي وقت مضى للعودة إلى ميلان بعد موسم ناجح للفريق.

بدوره مدد هاكان تشان أوغلو عقده ومستمر بقميص ميلان لموسم جديد ومثلما صرح سابقا فهو يطمح للتأهل لدوري الأبطال.

ميركاتو ميلان وتحركاته في هذا الصيف محدودة لكنها مدروسة مثلما صرح المدير الرياضي باولو مالديني والأمل كبير من قبل جمهوره في تقديم بداية قوية شبيهة بالنهاية السعيدة للموسم الأخير مع بيولي الذي يسعى لكتابة التاريخ.

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