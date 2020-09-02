“المانشافت ولاروخا” يفتتحان قمم دوري الأمم الأوروبية

تقرير| 218

بعد توقف لفترة طويلة بصورة اضطرارية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا عبر العالم، تعود روزنامة المنتخبات الوطنية إلى الدوران من جديد بالنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة بين ألمانيا وإسبانيا في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة للمستوى الأول.

وسيحتضن ملعب بينز أرينا في مدينة شتوتغارت المواجهة التي تأجلت منذ مارس الماضي في دوري الأمم الأوروبية فالمدرب يواكيم لوف ورغم الاستقرار الفني يسعى لمحو الصورة المخيبة التي ظهر بها في النسخة الماضية والتي كادت تطيح بالماكينات في هاوية المستوى الثاني، ومع وصول اللاعبين وسلبية فحوصات كورونا تحضيرا لموقعة إسبانيا وسويسرا في ظرف ستة أيام تبدو كفة رفقاء الحارس مانويل نوير وجوشوا كيميش وعدد من لاعبي بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا هي الأرجح في ظل عودة الروح للكرة الألمانية في الآونة الأخيرة.

وفي الجهة المقابلة تدخل إسبانيا اختبارا صعبا رفقة المدرب العائد لويس أنريكي وسط غيابات كبرى، فقد أصاب فيروس كورونا عددا من اللاعبين في تدريبات منتخب لاروخا.

فيما تبدو مفاجأة إدخال لاعب برشلونة الواعد أنسو فاتي ضمن قائمة اللاعبين الأبرز، إضافة إلى عدد من اللاعبين الواعدين كمدافع مانشستر سيتي إيريك غارسيا ولاعب لايبزيغ داني أولمو الذي ترك بصمة رائعة في الموسم الماضي، وضمت ثورة أنريكي عددا من لاعبي الخبرة كأعمدة رئيسية مثل قائد المنتخب سيرجيو راموس.

مواجهة لها طابع خاص بعد توقف دام لعشرة أشهر، نسخة دوري الأمم الأوروبية الثانية ستنطلق وسط غياب للجمهور في كل ملاعب أوروبا بعد قرابة عام من التوقف.

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