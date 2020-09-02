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نادي السويحلي يتجه لحل إشكاليات عقود اللاعبين

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة مراجعة عقود الرياضيين بنادي السويحلي اجتماعها الأول بقاعة الاجتماعات بالنادي لمناقشة عدة مواضيع قبل استئناف النشاط الرياضي.

حيث ناقشت اللجنة في الاجتماع، عقود لاعبين فريق كرة القدم، وآلية تسديد ديون الرياضيين، وتم تكليف لجنة مراجعة العقود الأيام الماضية من قبل اللجنة التسييرية لنادي السويحلي وضمت كلاً من سالم شكشاكة رئيساً، وعضوية مصطفى كناوص، ومحمود المحجوب، ومحمد فيدان، وأحمد محمد بيك.

وتسعى إدارة النادي السويحلي لحل جميع الأمور المتعلقة بعقود اللاعبين قبل استئناف النشاط الرياضي المتوقع في نصف أكتوبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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