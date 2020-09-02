مواجهات ساخنة بكأس النجوم لكرة القدم المصغرة

تتواصل البطولات غير الرسمية في جميع المدن الليبية بعد توقف النشاط رسمياً بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

حيث استؤنفت بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة، وتمكن فيها فريق شهداء عبدالجليل من تحقيق الفوز على نظيره شباب العين بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين ليتصدر بذلك مجموعته برصيد 13 نقطة، يليه شباب العين برصيد 12 نقطة ليتأهل بالتالي الفريقان إلى الدور الربع النهائي، حيث سيواجه شباب العين فريق المتفوقون 1 بملعب الرحيبات يوم غد الخميس.

وتملك كرة القدم المصغرة شعبية كبيرة في ليبيا إذ حقق منتخبنا الوطني في اللعبة نتائج إيجابية رغم حداثة تأسيس الاتحاد الليبي.

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