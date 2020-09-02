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مواجهات ساخنة بكأس النجوم لكرة القدم المصغرة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل البطولات غير الرسمية في جميع المدن الليبية بعد توقف النشاط رسمياً بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

حيث استؤنفت بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة، وتمكن فيها فريق شهداء عبدالجليل من تحقيق الفوز على نظيره شباب العين بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين ليتصدر بذلك مجموعته برصيد 13 نقطة، يليه شباب العين برصيد 12 نقطة ليتأهل بالتالي الفريقان إلى الدور الربع النهائي، حيث سيواجه شباب العين فريق المتفوقون 1 بملعب الرحيبات يوم غد الخميس.

وتملك كرة القدم المصغرة شعبية كبيرة في ليبيا إذ حقق منتخبنا الوطني في اللعبة نتائج إيجابية رغم حداثة تأسيس الاتحاد الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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