رئيس اللجنة الأولمبية يبحث مشاكل الاتحاد الليبي للجمباز

طرابلس 03 سبتمبر 2020 (وال)- استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، رئيس الاتحاد الليبي للجمباز السيد عبد المنعم طنيش.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقده الدكتور جمال الزروق بمكتبه، بحضور كل من أمين عام الاتحاد أنور حسونة، مناقشة عدة موضوعات متعلقة بلعبة الجمباز، وسُبل تفعيل عمل الاتحاد.

ووعد الدكتور جمال الزروق، بتذليل كل الصعوبات التي تواجه اتحاد الجمباز، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لأجل مستقبل هذه اللعبة وأبطالها، الذين حققوا نتائج دولية ايجابية خلال السنوات الأخيرة.

من جهته، أعرب رئيس اتحاد الجمباز منعم طنيش، عن سعادته بهذا اللقاء، منوها لجهود رئيس اللجنة الأولمبية واهتمامه وتعامله الراقي مع أسرة الجمباز الليبي. (وال- طرابلس) ر ع/ ر ت

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