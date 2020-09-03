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منتخب ناشئي الجمباز يواصل تدريباته في بنغازي

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في المدينة الرياضية بنغازي وتحديدا في صالة الجمباز المركزية تقام تدريبات عدد من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للاستحقاقات القادمة وبواقع 3 لاعبين في كل فترة حيث يأخذ القائمون على هذه التدريبات الإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وترتكز التدريبات على الجانب الفني والبدني حتى يكون اللاعبون جاهزين لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات العربية والقارية القادمة، وسط أمل كبير في أن تتحسن الظروف ويتمكن الناشئون الصغار من الحصول على فرصتهم في المشاركة بالبطولات المحلية والخارجية لتمثيل اسم بلدهم خير تمثيل.

وعلى الرغم من قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة القاضي بإيقاف الأنشطة الرياضية للوقاية من خطر كورونا إلا أن التدريبات لم تتوقف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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