منتخب ناشئي الجمباز يواصل تدريباته في بنغازي

في المدينة الرياضية بنغازي وتحديدا في صالة الجمباز المركزية تقام تدريبات عدد من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للاستحقاقات القادمة وبواقع 3 لاعبين في كل فترة حيث يأخذ القائمون على هذه التدريبات الإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وترتكز التدريبات على الجانب الفني والبدني حتى يكون اللاعبون جاهزين لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات العربية والقارية القادمة، وسط أمل كبير في أن تتحسن الظروف ويتمكن الناشئون الصغار من الحصول على فرصتهم في المشاركة بالبطولات المحلية والخارجية لتمثيل اسم بلدهم خير تمثيل.

وعلى الرغم من قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة القاضي بإيقاف الأنشطة الرياضية للوقاية من خطر كورونا إلا أن التدريبات لم تتوقف.

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