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للوقاية من كورونا.. هيئة الرياضة تباشر تعقيم مقراتها

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة في حكومة الوفاق بعمليات تعقيم مبنى الديوان في مقر النوفليين ومقرها بمنطقة السبع للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وشملت عمليات التعقيم مداخل المبنى ومخارجه والمكاتب وقاعات الاجتماعات ودورات المياه بحسب ما أشارت إليه الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا تبنت الهيئة العامة للشباب والرياضة العديد من المبادرات في محاولة منها للمساهمة في الحد من تفشي الفيروس.

وأصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل فترة قراراً يقضي بإيقاف النشاط الرياضي في عموم البلاد لحماية المواطنين من خطر كورونا الذي يداهم العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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