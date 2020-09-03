للوقاية من كورونا.. هيئة الرياضة تباشر تعقيم مقراتها

قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة في حكومة الوفاق بعمليات تعقيم مبنى الديوان في مقر النوفليين ومقرها بمنطقة السبع للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وشملت عمليات التعقيم مداخل المبنى ومخارجه والمكاتب وقاعات الاجتماعات ودورات المياه بحسب ما أشارت إليه الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا تبنت الهيئة العامة للشباب والرياضة العديد من المبادرات في محاولة منها للمساهمة في الحد من تفشي الفيروس.

وأصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل فترة قراراً يقضي بإيقاف النشاط الرياضي في عموم البلاد لحماية المواطنين من خطر كورونا الذي يداهم العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية