ودياً.. ميلان يهزم نوفارا بالأربعة

تفوق ميلان في مباراة ودية على حساب نوفارا بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بمركز تدريبات الفريق تحضيرا لانطلاق الموسم في التاسع عشر من سبتمبر الحالي.

وجاءت أهداف ميلان الأربعة بواسطة البرازيلي باكييتا هدفينا ولاكسالت ودافيدي كلاباريا. وشهدت المباراة مشاركة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بقميصه الجديد وفي أول ظهور له بعد تجديد عقده.

ويستهل ميلان منافسات الدوري الإيطالي بمواجهة بولونيا ومن ثم يلتقي كورتوني في الجولة الثانية. وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز السادس وقدم مستويات عالية جعلت طموح جمهوره كبيرا في التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

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