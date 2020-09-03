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ودياً.. ميلان يهزم نوفارا بالأربعة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفوق ميلان في مباراة ودية على حساب نوفارا بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بمركز تدريبات الفريق تحضيرا لانطلاق الموسم في التاسع عشر من سبتمبر الحالي.

وجاءت أهداف ميلان الأربعة بواسطة البرازيلي باكييتا هدفينا ولاكسالت ودافيدي كلاباريا. وشهدت المباراة مشاركة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بقميصه الجديد وفي أول ظهور له بعد تجديد عقده.

ويستهل ميلان منافسات الدوري الإيطالي بمواجهة بولونيا ومن ثم يلتقي كورتوني في الجولة الثانية. وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز السادس وقدم مستويات عالية جعلت طموح جمهوره كبيرا في التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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