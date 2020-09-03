يوفنتوس يقدم آرثر لوسائل الإعلام

قدم يوفنتوس لاعبه البرازيلي آرثر ميلو إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي وذلك عقب انضمامه إلى معسكر السيدة العجوز قادما من برشلونة هذا الصيف .

وأكد لاعب الوسط البرازيلي أن اللعب في إيطاليا يعد أمرا رائعا موجها شكره للجميع على استقباله بطريقة رائعة، ولم يعلق آرثر على أسئلة الصحفيين بخصوص طريقة انتقاله من برشلونة ومشكلته مع إدارة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو .

وقال آرثر ” التدرب تحت قيادة أندريا بيرلو شرف كبير لي، أي شخص يعرف كرة القدم يعرف من يكون، وتاريخه لا يحتاج إلى تقديم، مشروع يوفنتوس طموح وأنا سأكون جزءا منه وسنعمل من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا وكل البطولات الممكنة.

وأضاف: “سأفعل مابوسعي من أجل الفريق، أملك الأن فرصة اللعب بجانب لاعب تاريخي مثل كرستيانو رونالدو، أنا متحمس للغاية من أجل هذه التجربة”.

وكان آرثر قد وقع على عقد مع البيانكونيري لمدة خمس سنوات في صفقة وصلت إلى 72 مليون يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين أخرى كمكافآت .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية