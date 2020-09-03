نادي دارنس يُطلق مشروعاً مهماً لتطوير بنيته التحتية

بدأ نادي دارنس بتطوير مرافقه الإدارية حيث أطلق أمس مشروع إزالة المبنى الإداري القديم، لاستحداث مساحات جديدة واستغلالها بالشكل الأمثل ضمن استراتيجية إعادة الإعمار والتطوير في النادي.

ويعتبر هذا المشروع من ضمن المشاريع التي طرحتها اللجنة التسييرية لنادي دارنس بهدف تطوير النادي ومرافقه خلال اجتماعها مع لجنة استقرار مدينة درنة للمساهمة في إعادة إعمار النادي لما لحق به من أضرار جراء الحروب التي مرت على المدينة.

ولم تنس اللجنة التسييرية أن تقدم جزيل الشكر والامتنان للجنة استقرار درنة على سرعة الاستجابة ودعم هذا المشروع.

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