مع فريقه سموحة.. الترهوني يتعرض للخسارة أمام الإنتاج الحربي

شارك المحترف الليبي محمد الترهوني في مباراة فريقه سموحة أمام الإنتاج الحربي لحساب الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري.

وانتهت المباراة بخسارة سموحة بهدفين مقابل هدف أمام الإنتاج الحربي وشارك الترهوني أساسيا ولعب المباراة حتى الدقيقة التاسعة والثمانين والتي تسبب فيها بركلة جزاء ليقوم الإطار الفني فيما بعد باستبداله.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري يوجد سموحة في المركز السادس برصيد إحدى وثلاثين نقطة. ويشهد الدوري المصري لكرة القدم وجود ثلاثة أسماء ليبية هم محمد الترهوني لاعب سموحة ومفتاح طقطق لاعب المصري البورسعيدي وأنيس السلتو مهاجم الاتحاد السكندري.

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