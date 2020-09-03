رسمياً.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك

أعلن مانشستر يونايتد تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك لمدة خمسة أعوام قادما من أياكس أمستردام .

وذكر الموقع الرسمي للشياطين الحمر أن لاعب الوسط الهولندي أتم انتقاله إلى مسرح الأحلام حتى صيف 2025 مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

ولم يكشف مانشستر يونايتد عن التفاصيل المالية إلا أن تقارير صحفية إنكليزية وهولندية أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزائن النادي قرابة أربعين مليون باوند، وخاض فان دي بيك الموسم الماضي سبع وثلاثين مباراة سجل خلالها عشرة أهداف وساهم في أحد عشر هدفا .

وسيرتدي فان دي بيك الرقم أربعة وثلاثين تكريما لزميله السابق في أياكس عبد الحق نوري الذي يعاني تلفا في الدماغ ودخل في غيبوبة منذ ثلاث سنوات.

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