اخبار الرياضة

رسمياً.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مانشستر يونايتد تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك لمدة خمسة أعوام قادما من أياكس أمستردام .

وذكر الموقع الرسمي للشياطين الحمر أن لاعب الوسط الهولندي أتم انتقاله إلى مسرح الأحلام حتى صيف 2025 مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

ولم يكشف مانشستر يونايتد عن التفاصيل المالية إلا أن تقارير صحفية إنكليزية وهولندية أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزائن النادي قرابة أربعين مليون باوند، وخاض فان دي بيك الموسم الماضي سبع وثلاثين مباراة سجل خلالها عشرة أهداف وساهم في أحد عشر هدفا .

وسيرتدي فان دي بيك الرقم أربعة وثلاثين تكريما لزميله السابق في أياكس عبد الحق نوري الذي يعاني تلفا في الدماغ ودخل في غيبوبة منذ ثلاث سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك