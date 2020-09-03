انطلاق بطولة كرة اليد التنشيطية بنادي المشعل

تقرير 218

رغم توقف النشاط في ليبيا بسبب تفشي فيروس كورونا فإن المسابقات والدورات التنشيطية لم تتوقف في جميع الألعاب الرياضية.

وشهدت مدينة الخمس انطلاق بطولة المرحومين محمد سيليني وحسام الحر لكرة اليد التنشيطية التي تُنظمها وتُشرف عليها أسرة اللعبة بنادي المشعل، فالهدف من البطولة محاولة إعادة الرياضيين لممارسة اللعبة بعد غياب طويل.

وضمت الفرق المشاركة نخبة من اللاعبين المتميزين دوليين ومحليين من مختلف الأندية الليبية إذ يسعى الرياضيون للمحافظة على لياقتهم البدنية في ظل التوقف الحاصل للرياضة منذ أكثر من عام في ليبيا.

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