الامتحانات تعرقل معسكر منتخب الشباب

بات الاهتمام بالمنتخب الوطني للشباب الذي تألق بالبطولة العربية في السعودية شهر فبراير الماضي، واجبا، حيث يسعى اتحاد الكرة لتطوير هذا المنتخب الذي سيكون نواة المنتخب الأول.

شباب تألقوا ونالوا استحسان الشارع الرياضي في ليبيا فهم من جمعوا الليبيين بعيدا عن أي انتماءات، وكان من المفترض أن يتجمع الفرسان الشباب في زوارة رفقة المنتخب الأول استعدادا للمنافسات الدولية المقبلة لكن ظروف الدراسة للاعبين حالت دون ذلك ليتم تأجيل المعسكر دون تحديد موعد ثابت.

اللاعبون الشباب باتوا محط أنظار عدة أندية محلية وعربية ومنهم من تلقى عروضا حقيقية للاحتراف رغم صغر سنهم، وليستمر تألقهم لا بد من صقل موهبتهم بالطريقة المثلى، ففي ظل توقف النشاط الرياضي في البلاد بات لزاما الاهتمام بتحضيرات المنتخب لأنها ستكون فرصة حقيقية لأبناء ليبيا للتألق في قادم المنافسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية