نادي أبو سليم يواصل خطواته نحو التطوير

حصد نادي أبوسليم ثمار جهوده طيلة السنوات الماضية وتحديدا منذ تحول النادي من تخصصيّ إلى رياضي عام 2016 فالجهود لم تتوقف سواء على مستوى البنية التحتية أو على المستوى الفني والنجاح الأكبر كان الصعود بالفريق الأول لكرة القدم إلى مصافّ الدوري الممتاز عام 2018.

ولم تهدأ إدارة نادي أبو سليم يوما وتعمل كخلية نحل بكل نظام وبكل اتجاه، فلجنة تعمل على تطوير الملعب والمرافق الرياضية، ولجنة أخرى مسؤولة عن التعاقدات مع الرياضيين، فنادي أبوسليم كان سباقا هذا الموسم بإعلان تعاقداته مع اللاعبين للموسم الجديد.

ويعتبر نادي أبوسليم الذي يقع جنوب العاصمة في منطقة مكتظة بسكان جميعهم يعشقون الرياضة، نموذجا مثاليا للأندية المحلية التي ترغب في التطوير فإذا وجد التفاني والإصرار وحب الشعار فكل شيء سيكون ممكنا.

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