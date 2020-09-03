نتائج منافسات الشطرنج بمهرجان ماركوس الرياضي

اختتمت بمدينة طرابلس فعاليات مهرجان ماركوس وفي منافسات لعبة الشطرنج التي أقيمت بإشراف الاتحاد الفرعي طرابلس وشارك فيها 25 شطرنجيا وشطرنجية حيث أقيمت البطولة بنظام راند روبن الكل يلاعب الكل و بزمن 3 دقائق مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة، وقد كان الترتيب العام على النحو التالي:

بطولة ماركوس للكبار

الترتيب الأول – محمد البرغثي

الترتيب الثاني – فيصل الواعر

الترتيب الثالث – صلاح الجياشي

بطولة ماركوس للفئات السنية

الترتيب الأول – حاتم ابومنجل

الترتيب الثاني – علي

الترتيب الثالث – يوسف كشلاف

بطولة ماركوس للإناث

الترتيب الأول – أبرار سالم

الترتيب الثاني – منى الفرجاني

الترتيب الثالث – إسراء الفرجاني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار