نتائج منافسات الشطرنج بمهرجان ماركوس الرياضي

اختتمت بمدينة طرابلس فعاليات مهرجان ماركوس وفي منافسات لعبة الشطرنج التي أقيمت بإشراف الاتحاد الفرعي طرابلس وشارك فيها 25 شطرنجيا وشطرنجية حيث أقيمت البطولة بنظام راند روبن الكل يلاعب الكل و بزمن 3 دقائق مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة، وقد كان الترتيب العام على النحو التالي:
بطولة ماركوس للكبار
الترتيب الأول – محمد البرغثي
الترتيب الثاني – فيصل الواعر
الترتيب الثالث – صلاح الجياشي
بطولة ماركوس للفئات السنية
الترتيب الأول – حاتم ابومنجل
الترتيب الثاني – علي
الترتيب الثالث – يوسف كشلاف
بطولة ماركوس للإناث
الترتيب الأول – أبرار سالم
الترتيب الثاني – منى الفرجاني
الترتيب الثالث – إسراء الفرجاني
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