توقع “موسم ساخن” في الدوري الإيطالي

تقرير| 218

ستكون عودة موسم الكرة الإيطالية يوم 19 من الشهر الجاري بعد إجراء قرعة روزنامة الدوري، الذي يحظى بتوقعات النجاح رغم أزمة كورونا الحالية.

وسيستقبل بطل النسخ التسع الماضية يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم ضيفه سامبدوريا في افتتاح موسم الدوري على أمل أن يقدم مدربه الجديد أندريا بيرلو شكلا مغايرا للموسم الماضي الذي لم يكن مقنعا رغم التتويج باللقب.

أما الوصيف إنتر ميلانو فسيرحل إلى ملعب بينيفينتو الوافد الجديد إلى دوري الأضواء لكن المباراة ستؤجل بطلب من إدارة النيراتزوري بعد وصوله إلى نهائي اليوروباليغ وإعطاء فترة راحة للاعبين، الأمر سيكون مشابها بالنسبة لأتالانتا الذي سيرحل إلى الأولمبيكو لمواجهة لاتسيو في قمة الأسبوع الأول.

أما الميلان المتوهج في نهاية الموسم الماضي سيستقبل بولونيا على ملعب السان سيرو وكله أمل في أن يفتتح موسمه بالطريقة المثلى، أما روما سيرحل إلى ملعب أنطونيو بينتيغودي لمواجهة فيرونا.

وقد تشهد بداية الموسم الكروي عودة الجمهور إلى الملاعب بعدما أعلن ألبيرتو سيرو رئيس إقليم بيمونتي عن إعادة حضور الجمهور في انتظار الموافقة النهائية للسلطات الإيطالية لهذا القرار الذي قد يشهد حضور المشجعين مواجهة يوفنتوس في أولى جولات الموسم.

وسيكون التنافس في نسخة الدوري- رغم ترتيب جدول مزدحم بعد الموسم الماضي- على أشده بين عدة أندية تطمح لكتابة التاريخ ومواصلة تقديم النتائج الإيجابية والأنظار كلها تتجه لمتابعة موسم ناجح.

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